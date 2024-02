Fluminense tem acordo com Superbet para novo patrocínio master

A casa de apostas tem como origem a Romênia e sede em Malta, mas é forte em alguns mercados europeus como Portugal. Entrou forte no Brasil com a compra de ativos em placas de jogos de seleção e campeonatos.

Agora, passará a ter um clube grande em São Paulo e outro no Rio de Janeiro.

O contrato do Fluminense com a Betano era de R$ 20 milhões anuais e ia até o final de 2025. Não foi possível saber quando e como se dará a rescisão. A diretoria do clube já tinha informado que estava renegociando valores diante do crescimento dos montantes de mercado pagos a outros clubes.