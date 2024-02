Flamengo supera Corinthians com acordo de R$ 66 millhões por ano por placas

O Flamengo acertou com a Brax um contrato de R$ 66 milhões por ano pelas placas do Brasileiro de 2025 a 2029. O valor é superior ao negociado pelo Corinthians com a mesma empresa pelas propriedades que foi em torno de R$ 50 milhões.

O acordo foi aprovado no Conselho Deliberativo do clube na noite desta segunda-feira.

A informação sobre o valor do contrato foi publicada primeiro pelo colunista Lauro Jardim, do Globo, e confirmara pelo blog.