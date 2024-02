Flamengo de Tite só sofre 7 conclusões no gol em 6 jogos, e nenhum tento

?O Flamengo perdeu muito ano passado. Talvez desde 2015 não tinha perdido tanto. Coloquei para os atletas que legal nós, de 12 do ano passado, ganhar sete. Mas perder quatro é muito para Flamengo. Estou falando do meu trabalho. Não dá para perder quatro de 12. Tem que vencer, sim, mas perder menos. Isso é uma equipe equilibrada?.

É uma característica do treinador começar a montagem de seus times pelo aspecto defensivo. Talvez a principal melhora seja a pressão pós-perda de bola, isto é, retomar com a marcação na frente.

Na Copa-2022, a seleção de Tite, que teve suas falhas, foi apontada como a mais eficiente na retomada de bola, em estatística da Fifa.

Além disso, é possível perceber alguns comportamentos como Gerson mais preso, Ayrton Lucas como armador. Varela tem tido prioridade sobre Wesley, e só ultrapassa para cruzamentos na boa.

Diante do Bangu, o Flamengo só sofreu uma finalização em gol. No clássico, o Botafogo, que era o melhor contra-ataque do Brasileiro-2023, foi apenas uma conclusão na direção na meta, sendo quatro no total. O Vasco foi o time que mais ameaçou com dois arremates na direção do gol rubro-negro.