CBF define saída de Ramon e prepara reestruturação da base da seleção

A CBF prepara uma reestruturação da divisão de base da seleção após a eliminação no pre-olímpico. Já está definida a saída do técnico Ramon Menezes que comandou o time durante a campanha. Só que a demissão não está selada porque precisa haver uma conversa entre a cúpula da entidade e o treinador.

Não será o único nome pois a tendência é de saída do coordenador da base da seleção Branco. Ainda haverá um encontro da diretoria da CBF para acertar seu destino. Mas sua permanência é vista como muito improvável.

Ambos devem sair após seguidas quedas do time brasileiro na divisão de base. O Brasil foi eliminado do Mundial sub-20 por Israel nas quartas-de-final, e não se classificou para a Olimpíada em torneio na América do Sul que distribuía duas vagas. Ganhou o Sul-Americano.