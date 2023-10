Como consultora do grupo, a XP abriu um fundo para captar parte do dinheiro no mercado com investidores externos. O fundo foi chamado de Sports Media Futebol Brasileiro e criado em setembro. Sua meta era arrecadar R$ 800 milhões.

Havia uma patamar mínimo a ser atingido de R$ 400 milhões para o fundo ser válido. Em 20 de outubro, a XP comunicou que atingiu a arrecadação de R$ 405,251 milhões.

No total, foram 393.751 cotas negociadas para investidores do fundo. Desse total, cerca de 100 mil cotas foram vendidas para pessoas jurídicas ou físicas ligadas ao fundo ou aos criadores do consórcio de clubes da Liga Forte Futebol. Ou seja, um quarto das cortas negociadas tinha elo com o próprio fundo.

O dinheiro arrecadado será usado para cobrir uma parte do dinheiro da compra de direitos de TV da Liga Forte Futebol. Executivos envolvidos no negócio dizem que têm o dinheiro suficiente para cobrir o pagamento integral aos clubes com outras fontes.