E a previsão é que a Conmebol fique com o estádio até 7 de novembro para desmontar as estruturas. Isso torna impossível que seja realizado no Maracanã Vasco x Botafogo, previsto para dia 5, dia seguinte à final. O Vasco solicitou para o governo do Estado o uso do estádio.

Assim, o cenário mais provável é que o estádio só seja reaberto para a utilização pelos clubes para o Flamengo x Palmeiras, marcado para 8 de novembro, que é quarta-feira. Essas datas ainda não são certas. As negociações ainda estão em curso.