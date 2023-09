O Botafogo fechou contrato com a Brax pela venda dos direitos de TV do Carioca de 2024. Assim, adere ao acordo do qual já fazem parte Flamengo e Fluminense, Ferj e outros times. Os jogos do clube vão passar na Band.

Com isso, só o Vasco continua sem acordo para transmissão de suas partidas do Carioca com a Brax. Os dois times alvinegros tiveram seus jogos na CazéTV na última competição estadual porque não aceitaram as condições da empresa.

O valor a ser pago ao Botafogo em 2024 é similar ao destinado ao Fluminense. Em 2023, o clube tricolor recebeu R$ 14 milhões. Haverá um reajuste de inflação para a próxima temporada. O Flamengo recebeu R$ 21 milhões, valor que também será corrigido.