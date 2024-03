Tite engoliu Diniz, que cometeu erro piramidal

Dois a zero foi pouco. O Flamengo foi tão superior ao Fluminense, no primeiro Fla-Flu da semifinal do Carioca, que se a partida tivesse terminado 4 a 0, ou mais, ninguém poderia falar em injustiça.

Por outro lado, 2 a 0 foi muito, quando se imagina que agora o tricolor precisará vencer por 3 gols de diferença, para eliminar o rival. Sim, no ano passado, o Fla de Victor Pereira também ganhou a primeira por 2 a 0 e levou um vareio de 4 a 1, na volta.

A grande diferença está no trabalho dos dois treinadores rubro-negros. O péssimo VP e o ótimo Tite. Em todo o campeonato, até agora, a equipe dirigida pelo ex-treinador da seleção brasileira sofreu apenas um gol - quando jogavam os reservas e Adenor sequer estava no banco. Vai tomar três agora? Muito difícil.