Rubão x Augusto terá Conselho Deliberativo do Corinthians como 'ringue'

A treta entre Rubens Gomes, o Rubão, e Augusto Melo, presidente do Corinthians, vai continuar no Conselho Deliberativo do clube.



Afastado pelo dirigente máximo da agremiação do cargo de diretor de futebol, Rubão planeja com colaboradores seus próximos passos na política alvinegra. Ele se despediu do elenco e da comissão técnica na última sexta (3), no CT Joaquim Grava.



O ex-diretor retomará seu cargo no Conselho Deliberativo (CD) para fiscalizar com lupa o presidente que ajudou a ser eleito.



Como opositor, ele fez isso entre 2007 e 2023 em relação às diretorias eleitas pelo Renovação e Transparência. Seus questionamentos aos dirigentes eram frequentes nas sessões do CD.



Por exigência estatutária, Rubão e os demais conselheiros que assumiram cargos na diretoria pediram licença de seus postos no CD.

Assim, depois de deixar o órgão como principal articulador da vitoriosa campanha de Augusto na eleição de novembro, o ex-diretor de futebol retornará como ferrenho opositor da atual gestão.



No entanto, acertar uma aliança com o Renovação e Transparência, liderado por Andrés Sanchez, é uma atitude descartada por Rubão.



O ex-presidente, com outros membros de sua ala, já apresentou requerimento pedindo explicações da atual diretoria sobre o acordo para pagar intermediação relacionada ao contrato de patrocínio com a VaideBet.



Uma das primeiras ações de Rubão no Conselho deve ser também em relação a esse contrato. O clube se comprometeu a pagar R$ 25, 2 milhões pela intermediação para a Rede Social Media Design.



Ao responder seguidores no Instagram, Rubão afirmou que fará no Conselho questionamentos sobre contratos assinados por Augusto.



Numa das interações, o ex-diretor de futebol foi instado a "jogar a m... no ventilador". "Deixa comigo", respondeu ele.



Na mesma rede social, o ex-diretor cutucou administração da qual foi desligado. Assim, deu indícios de que a sala de reuniões do Conselho não deve ser o único ringue para seu embate com o presidente.



"Eu preferi questionar coisas que do meu ponto de vista não estão corretas", disse Rubão a um de seus seguidores.



Nos bastidores do Parque São Jorge, conselheiros projetam uma guerra em público entre o ex-dirigente e o presidente. O discurso é que um tem munição para disparar contra o outro.



Até aqui, Augusto tem evitado "bater" publicamente no ex-coordenador político de sua campanha. "Faz parte. É como um casamento, tem hora que não dá certo e temos que seguir nossos rumos. Tudo pelo Corinthians melhor", disse o presidente a jornalistas durante evento de lançamento das novas camisas do Corinthians, na última quinta (2).



Os dois começaram a entrar em rota de colisão após trocarem cobranças e críticas internamente. Terminado o primeiro round com o desligamento de Rubão, as dúvidas no Parque São Jorge são em relação à extensão do combate e suas consequências.