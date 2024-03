Duilio pede explicação da diretoria sobre carros blindados no Corinthians

Duilio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians, protocolou nesta quarta (13) pedido no Conselho Deliberativo (CD) do clube para que a atual diretoria dê explicações sobre uma suposta frota de veículos blindados da agremiação. Além dele, 12 membros da antiga diretoria assinaram o documento.

O requerimento foi motivado por notícias publicadas sobre a diretoria comandada por Augusto Melo ter encontrado pelo menos 15 carros, a maior parte blindada, que seriam usados por dirigentes de gestões anteriores.

O grupo pede para que o presidente do CD, Romeu Tuma Júnior, obtenha com a atual diretoria dados para serem repassados ao Cori (Conselho de Orientação do clube).