Na noite da última sexta, a coluna pediu uma posição oficial da FPF sobre a possibilidade de a decisão da Copinha ser no Pacaembu. A resposta foi a seguinte nota, que já havia sido emitida pela entidade:

"A decisão da Copa São Paulo está prevista para acontecer no estádio do Pacaembu. Caso exista qualquer tipo de questão que impeça esta realização, o Regulamento da Competição trata do assunto: o jogo ocorrerá na capital paulista em local a ser definido pela FPF, observando critérios técnicos e de segurança."

Procurada novamente nesta segunda, a entidade ainda não tinha uma definição.

Sendo confirmada a impossibilidade de uso do Pacaembu, a escolha do local dependerá dos finalistas. Caso a final, marcada para o aniversário da cidade de São Paulo, envolva um time da capital, o jogo deve acontecer no estádio dele, se o local estiver disponível. Se forem dois clubes paulistanos, o palco provavelmente será a casa de quem tiver melhor desempenho técnico. Se o Santos brigar pela taça com um rival da capital, o mesmo critério deverá ser usado para definir quem jogará com o apoio de sua torcida, mas a partida será em São Paulo.

Estádio do Pacaembu em obras Imagem: Marcelo Justo/UOL

