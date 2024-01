Augusto Melo tomará posse como presidente do Corinthians nesta terça (2). Porém, no período de transição, ele já indicou seu estilo de administração.

Em vez de se limitar a jogadores livres no mercado para reforçar a equipe, o novo presidente acerta também contratações de atletas que têm vínculos com outros clubes, apesar das dificuldades financeiras do Alvinegro. A fórmula encontrada é o parcelamento dos valores pagos por direitos federativos.

Compras como as de Raniele, Rodrigo Garro e Felix Torres serão pagas em parcelas. Parcelamentos anuais são comuns no futebol atualmente. Não se trata de uma inovação de Augusto. Porém, pagar os "carnês" em dia será fundamental para o sucesso da gestão.