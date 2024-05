Na Escócia, times da 1ª divisão vão votar a proibição do gramado artificial

Também têm campos sintéticos o lanterna Livingston, rebaixado à segunda divisão, e o Kilmarnock quarto colocado no campeonato 2023/2024, que planeja retornar à grama natural em 2025.

O Hamilton Academical, promovido da terceira divisão para a segundona escocesa, a Championship, foi o único outro clube a usar grama artificial na primeira divisão entre 2008 e 2011 e de 2014 até 2021.

A SPFL (Scottish Professional Football League) soltou comunicado informando que, se a resolução for aprovada, concederá um período de dois anos para os que têm campos artificiais se programem adequadamente.

Se o veto aos sintéticos for aprovado, não haverá mais gramados desse tipo na primeira divisão da Escócia a partir do certame 2026/2027. O frio rigoroso é uma das razões pelas quais o futebol escocês tem campos artificiais.

O Kilmarnock, que já no próximo ano estará novamente com piso natural, registra temperaturas médias entre 1º e 8º entre dezembro e fevereiro. Se nesse clima gélido, com chuva e neve, os escoceses deixarão o sintético, o que justifica no Brasil pisos tão ruins?

