Preço alto e público vergonhoso não é exclusividade do Palmeiras

Ingresso médio de R$ 99,42 em Palmeiras 3 x 1 Liverpool, público de 28.365 com renda de R$ 2.820.210,00. Um público pequeno para a primeira partida do tricampeão paulista e bicampeão brasileiro pela Libertadores.

O próprio técnico Abel Ferreira falou sobre o público que ocupou apenas 64% de um estádio para pouco mais de 42 mil pessoas. Incompatível para uma das maiores torcidas do Brasil, mas a explicação é mais do que óbvia.

Ingressos ao preço médio de 20 dólares é algo incompatível com a maioria do povo brasileiro, consequentemente com o torcedor brasileiro. Valores exorbitantes que fazem parte da política elitista que impera no futebol do país.