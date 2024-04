A velha soberba brasileira contra pequenos na Libertadores e Sul-americana

Foram 54 finalizações em duas noites de futebol em Porto Alegre. Terça-feira, na derrota por 2 a 0 para o Huachipato em jogo de Libertadores, o Grêmio arrematou em 21 ocasiões contra a meta do time chileno. Na quarta, pela Copa Sul-americana, foi a vez do Internacional desferir 33 vezes a bola tentando acertar o gol do Real Tomayapo, sem sucesso. Final, 0 a 0 diante do pequeno clube boliviano.

No Rio de Janeiro, o Flamengo encarou o Palestino, mais um representante do Chile na principal competição do continente. Custou um pouco a abrir o placar, o que só aconteceu aos 21 minutos de peleja, quando várias situações já haviam sido desperdiçadas. Os rubro-negros viram o adversário que finalizou só uma vez antes do intervalo ampliar o número para nove no segundo tempo. Com sustos antes de o placar ser definido em 2 a 0.

Já no Morumbi, o São Paulo esteve diante de outro time chileno. Não foi fácil derrotar o Cobresal pelo mesmo escore. Os gols saíram apenas na parte final do cotejo. O recém contratado André Silva saiu do banco aos 26 da etapa final e mandou a bola nas redes aos 37. Calleri fechou a conta a dois minutos do final do tempo regulamentar. Muito mais complicado do que os tricolores mais pessimistas poderiam crer.