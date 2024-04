Nem Tite, tampouco Abel. Finais mostraram a novidade Milito. Vai dar certo?

Leonardo Heredia, que acabara de entrar, foi improvisado no gol e no final sofreu o tento de empate, de Samuel Xavier, em bola que um arqueiro "de verdade" provavelmente defenderia. Final, 1 a 1.

No jogo de volta o goleiro reserva Federico Lanzillota, foi vetado para o jogo no vestiário do Maracanã e Miguel Acosta, jovem que jamais jogara no time profissional, foi escalado. Acabou indo mal e sofrendo outro gol do lateral tricolor.

Lembrar esses confrontos é importante para classificar a qualidade do novo técnico do Atlético Mineiro. E seu perfil, ousado. Como se viu na final do campeonato mineiro.



Gabi Milito colocou Scarpa, Ígor Gomes e Vargas na metade do segundo tempo, quando o Galo acabara de empatar. Sacou a dupla de volantes, jogou com um zagueiro e foi buscar a virada,

Deu certo. As credenciais, as características, o perfil de Gabriel Milito foram apresentadas. E será assim, para o bem e para o mal. Alguns entenderão como uma nova versão do "Galo Doido". Pode ser. Mas podemos contar com um time nada previsível sob seu comando.

