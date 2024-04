Flamengo confirma título após 495 dias com a marca de um ídolo

Apenas nos instantes finais, quando intensificou minimamente, o Flamengo melhorou. Então acertou o travessão com Cebolinha e teve ótima chance com Arrascaeta.

Logo no reinício da peleja, o camisa 11 voltou a mandar na trave. A essa altura o Nova Iguaçu já não tinha Carlinhos, tirado do jogo antes de seu início, Bill, que saiu lesionado com 15 minutos, e Yago, substituído no intervalo.

Pedro deixou Arrascaeta diante de Fabricio e depois Cebolinha. Ambos pararam no goleiro do time da Baixada Fluminense. Os comandados de Tite melhoravam em campo.

Com 14 minutos da segunda etapa De La Cruz chutou fraco e Maicon impediu a abertura do placar. Era a terceira grande oportunidade perdida após o intervalo.

A torcida pediu e Bruno Henrique entrou em campo. Um clamor mais justificável por seu histórico no Flamengo do que pela atual fase.

Na sua primeira participação, o camisa 27, com a braçadeira de capitão herdada de Arrascaeta, substituído por Allan, ele fez um golaço.