Da sorte de Abel com o Palmeiras ao azar de Carpini no São Paulo

Apesar das claríssimas chances de gol do adversário, em contra-ataques perigosíssimos, o Palmeiras não perdeu no Nuevo Gasometro. Ao contrario, foi buscar o empate, mesmo com muitos reservas, embora tenha encerrado a peleja com seis titulares após as substituições.

Já o São Paulo teve três lesionados ainda no primeiro tempo: Rafinha, Lucas Moura e Wellington Rato. O técnico Thiago Carpini evitou queimar a última parada para substituição e levou o gol nos acréscimos com 10 homens em campo.

O treinador tomou decisões questionáveis e deu errado. Isso é evidente. Mas além de tudo é um tanto azarado. Três lesionados antes do intervalo, gol no finalzinho do primeiro tempo e um adversário mais perigoso que, por não ter tanta camisa, muitos imaginavam que seria mais fácil. Ilusão…

