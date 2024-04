Futebol entra em campo no Dia Mundial de Conscientização do Autismo

O primeiro clube brasileiro a ter um espaço inclusivo no estádio foi o Coritiba, no Couto Pereira, em 2022. O Coxa ganhou o prêmio "Melhor Ação Social ou Sustentável" da temporada pela sua Sala de Acomodação Sensorial, com apoio da torcida "Autistas Alviverdes Coritiba".

No estádio do Goiás, o Hailé Pinheiro, um camarote é dedicado exclusivamente para pessoas com TEA. Brinquedos, vídeo game e puffs se espalham pela sala adaptada confortável e tranquila destinada também aos familiares.

"A criação do camarote adaptado foi um grande avanço do clube, que também vem trabalhando em outras frentes para dar voz à questão do autismo e TDAH", resume o CEO do clube esmeraldino, Luciano Paciello.

O Cuiabá também implementou medidas inclusivas destinada a crianças portadoras de autismo na Arena Pantanal. Já o Fortaleza também disponibiliza abafadores sonoros para os torcedores diagnosticados com o TEA. "Acreditamos que todos têm o direito de viver a paixão pelo Fortaleza, independentemente de suas condições", comenta Marcelo há espaço que abriga os colorados com o TEA.

Já o Juventude oferece camarotes exclusivos para famílias de quem tem autismo, com fones redutores de ruído e projetos para a comunidade, entre eles a torcida organizada exclusiva para autistas.

"É importante estar atento aos movimentos que acontecem na sociedade. Nosso time está em constante contato com as entidades que atuam em prol dos autistas para que cada vez mais possam tornar as partidas em experiências positivas para eles", explica Fabiano Pizetta, diretor de marketing e ações sociais do time gaúcho.