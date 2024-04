Faltou avisar ao Flamengo e a Tite que não era campeonato carioca

A 11 minutos do final, Daniel Ruiz empatou finalizando livre, dentro da área. Gol após uma série de erros, desde a reposição de bola à liberdade do autor do tento que definiu o placar em Bogotá: 1 a 1.

Tite mexeu no time três dias depois de prometer após os 3 a o sobre o Nova Iguaçu, que respeitaria a final carioca. Como? Garantindo força máxima no próximo domingo. Mas terça era dia de Libertadores.

E o torneio internacional não é campeonato estadual, o Millonarios não é o Manchester City, tampouco o Sampaio Corrêa, e o Flamengo priorizou o menos relevante.

Castigo merecido para quem em momento algum mereceu vencer, mesmo com a vitória se oferecendo como se viu na Colômbia.

