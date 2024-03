O torcedor brasileiro não é o que mais ama. E muitos são os tais 'freezers'

Gol do Água Santa a dois minutos do final do tempo regulamentar. Vasco sendo eliminado da Copa do Brasil precocemente, de novo.

Hora de a torcida dar um último gás, aquele grito necessário para que o time tentasse sobreviver na competição. Certo? Errado.

Pelo menos para os vascaínos que imediatamente tomaram o rumo de casa. A transmissão da partida mostrou e, certamente, poucos estranharam, pois aquela não era uma imagem rara.