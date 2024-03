Fábio Matias não é Lúcio Flávio, e pode ser a solução do Botafogo

Fabio Matias comandou o Botafogo nos quatro últimos jogos. Venceu todos, entre eles o do placar de 4 a 2 sobre o Fluminense, três dias após o rival ganhar a Recopa, e o Red Bull Bragantino, no cotejo mais importante do ano até agora.

O treinador interino do clube alvinegro esteve à frente do time sub-20 do Flamengo entre 2021 e 2022. Ele foi embora atraído por convite do Red Bull Bragantino, justamente o oponente da noite de quarta-feira. Está subindo degrau por degrau.

Após um ano no clube paulista, o jovem técnico (44 anos) aceitou convite do Botafogo para ser auxiliar-técnico permanente do elenco principal. Sendo assim, o profissional assumiu o comando alvinegro de forma interina. E pode ser o nome a seguir em frente.