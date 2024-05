West Ham encaminha acerto com Luís Guilherme, do Palmeiras, por R$ 170 mi

O West Ham, da Inglaterra, encaminhou um acerto com o meia-atacante Luís Guilherme, do Palmeiras.

Os valores giram em torno de 30 milhões de euros (R$ 170 milhões). O Palmeiras manterá 20% dos direitos econômicos do jogador de 18 anos.

Após a saída de Endrick e a provável venda de Estêvão, que deve ir para o Chelsea no ano que vem, a bola da vez das crias da academia naturalmente seria Luís Guilherme. O jovem tem se destacado e vem ganhando mais espaço com o técnico Abel Ferreira. Na semana passada, integrantes do clube inglês estiveram no Brasil para acelerar as negociações.