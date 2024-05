Acusado de desvio de verba, Braz promete falar quando 'conhecer os fatos'

Como o UOL informou em reportagem de Ruben Berta, a Polícia Federal investiga o senador Romário (PL) e o vereador do Rio de Janeiro Marcos Braz (PL). Motivo: suposto esquema de desvio de dinheiro de projetos de esportes da Prefeitura carioca.

A coluna questionou Braz a respeito. O vereador assim respondeu: "Primeiro preciso ter conhecimento da delação, ninguém me denunciou. Esses fatos teriam sido entre 2015 e 2016. Oito e nove anos atrás, e nunca fui chamado para dar nenhuma informação. Respondendo à sua pergunta, somente após ter conhecimento desses fatos irei falar mais a respeito".

As investigações partem da delação premiada de Marcus Vinícius Azevedo da Silva, empresário que chegou a ser preso em 2019. Ele foi acusado de participar do desvio de recursos de projetos sociais do governo e da Prefeitura do Rio de Janeiro.