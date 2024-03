Fla: de adversária a aliada, Landim não vê contradição no apoio de Patrícia

Hoje, Rodolfo Landim não parece incomodado com o que a aproximação da ex-presidente possa causar, não só na política do clube como entre os torcedores em geral. E segue admitindo proximidade com Patrícia Amorim, que mantém certa influência política em alguns núcleos na Gávea, a ponto de não ver contradição, mesmo após seu grupo tê-la como antagonista em 2012.

Por WhatsApp, o presidente do Flamengo respondeu perguntas do blog.

Por que a Patrícia Amorim voltou a ter certa influência na administração do Flamengo, sendo ela um símbolo daquilo que o seu grupo combatia ferozmente em 2012?

Na verdade, ela vem apoiando a minha gestão desde o inicio, no entanto, nunca teve participação na gestão. Mas acredito que sua pergunta se prende ao fato da Deborah (Frochtengarten), pessoa que escolhi para o lugar do (Guilherme) Kroll ser realmente amiga dela. A Debora foi uma escolha pessoal minha. Ela é uma mulher, algo que não tinha ainda conseguido indicar para a vice-presidência, é uma atleta laureada do Flamengo de alto nível que trabalhou com gestão esportiva nos últimos 30 anos. Além disso, é uma pessoa que conheço há anos. Deleguei a ela a iniciação esportiva dos meus filhos muitos anos atrás, sou amigo pessoal da mãe dela, que trabalhou anos na minha equipe na BR (Petrobras). Tenho a certeza de que os esportes olímpicos estarão muito bem com ela dirigindo a pasta, tendo a vantagem de equilibrar mais a equipe por ter sua história ligada aos esportes aquáticos.

Não lhe parece contraditório contar com o apoio de quem deixou a presidência do Flamengo com uma dívida gigantesca e inúmeros processos na justiça do trabalho?

De modo algum. A nossa chapa se chamou UNIFLA exatamente por pregar a união das diferentes correntes politicas do clube em prol de um bem comum. O cimento que nos uniu foi um projeto de governo com princípios, ações e metas bem estabelecidas. Fizemos um Plano de Gestão extenso e buscamos o apoio de todos os sócios do clube indiscriminadamente. Uma das coisas que me deixa mais feliz é hoje ver pessoas que tinham uma relação conflituosa estarem trabalhando juntas e alinhadas pelo bem do Flamengo. O sucesso que tivemos nesses pouco mais de cinco anos se deve em grande parte a isso. O Flamengo unido é muito difícil de ser batido.