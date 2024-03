Título do Flu foi merecido, mas o time terá de jogar mais por novas taças

O gol de empate, marcado por John Árias, de cabeça, após bola alçada por Samuel Xavier, nasceu após o 36º cruzamento do Fluminense na vitória sobre a LDU. Depois disso, o time de Fernando Diniz cruzou apenas mais uma vez.

As estatísticas do SofaScore mostram algo relevante no contexto do que foi a disputa da Recopa Sul-americana. O campeão da Libertadores deixou de lado os conceitos do Dinizismo para, na marra, chegar aos gols de que precisava.

O título tricolor foi merecido, premiou uma equipe que, costumeiramente, luta pelo gol e vai ao ataque. Até o final. Essa característica implementada pelo técnico foi o ponto alto e marcante nos 2 a 0 sobre o campeão da Sul-americana.