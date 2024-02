Haaland voltou a marcar 5 gols em um jogo. Há limite para o artilheiro?

São 30 jogos e 27 gols com a camisa do Manchester City em 2023/2024. Erling Haaland (fará 24 anos em 21 de julho) ficou fora do time de Pep Guardiola por 56 dias entre dezembro e janeiro, devido a uma lesão. Voltou avassalador e balançou as redes cinco vezes nos 6 a 2 sobre o Luton Town, terça-feira (27).

O longo afastamento na virada do ano livrou o Fluminense de enfrentar o goleador norueguês no Mundial de Clubes, antes do Natal, na Arábia Saudita. Pela seleção de seu país, até aqui são quatro aparições e três tentos na temporada.

Em 2022/2023, Haaland fez 61 gols em 61 partidas pelo City e defendendo a Noruega. E também marcou cinco em um só jogo, nos 7 a 0 sobre o RB Leipzig. Antes, em 2021/2022, foram 35 jogos e 37 tentos por Noruega e na despedida do Borussia Dortmund.