Ensaboado, Tite se atrapalha e vai mal quando perguntado sobre Daniel Alves

"Ele transcende o futebol, ele é muito mais que jogar bola", disse Tite sobre Daniel Alves quando o convocou para a seleção brasileira que iria à Copa do Catar. Ontem, na coletiva após o Fla-Flu, perguntado pelo repórter Igor Siqueira, do UOL Esporte, sobre a condenação do ex-lateral o técnico foi ensaboado.

"Eu não posso fazer julgamento sem ter todos os fatos e as informações verdadeiras a respeito", se esquivou o treinador do Flamengo, que comandou o time da CBF nos dois últimos Mundiais. Ora, as informações são de conhecimento geral. Daniel Alves foi condenado pela justiça espanhola por estupro.

Ficou pior quando Tite tentou traçar um paralelo. "Quando fui numa coletiva que houve um problema com Neymar, foram 24 perguntas, tive que responder 18 a respeito de um suposto (estupro). E eu disse a mesma coisa, que eu não tinha conhecimento aprofundado".