Gre-nal 441 tem Inter tentando interromper a série de títulos tricolores

O Grenal deste domingo será o número 441. O clássico das 18 horas no estádio Beira-Rio será o primeiro do ano entre os rivais, com os colorados tentando interromper uma longa série de triunfos tricolores.

O Grêmio está em busca do sétimo título consecutivo do campeonato gaúcho. O se engana quem imagina que o Internacional foi o último campeão antes da série de triunfos tricolores. Em 2017, quanto tentava justamente chegar a setes conquistas, o time colorado foi vice do Novo Hamburgo.

Em fase tão difícil para o lado vermelho do Rio Grande do Sul nos confrontos domésticos, nada mais natural do que uma supremacia gremistas nos Grenais mais recentes. São sete vitórias contra cinco do Inter e três empates, mostra levantamento feito pelo UOL.