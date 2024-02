Cruzeiro foi rebaixado, virou SAF, mas equilibra o duelo com o Atlético-MG

Foram seis vitórias alvinegras contra cinco dos cruzeirenses, além de quatro empates. O Atlético Mineiro somou 16 gols e levou 15. A crise e o rebaixamento do time azul de Belo Horizonte, que passou três anos na Série B, fez com que apenas dois clássicos fossem disputados entre 2020 e 2021.

Atlético-MG x Cruzeiro

15 jogos

6 vitórias do Atlético-MG

4 empates

5 vitórias do Cruzeiro

16 gols do Atlético-MG

15 gols do Cruzeiro

27/1/2019 - Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG (Mineiro - 1ª Fase)

14/4/2019 - Cruzeiro 2 x 1 Atlético-MG (Mineiro - Final)

20/4/2019 - Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro (Mineiro - Final)

11/7/2019 - Cruzeiro 3 x 0 Atlético-MG (Copa do Brasil - Quartas)

17/7/2019 - Atlético-MG 2 x 0 Cruzeiro (Copa do Brasil - Quartas)

4/8/2019 - Atlético-MG 2 x 0 Cruzeiro (Brasileirão)

10/11/2019 - Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG (Brasileirão)

7/3/2020 - Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro (Mineiro - 1ª Fase)

11/4/2021 - Cruzeiro 1 x 0 Atlético-MG (Mineiro - 1ª Fase)

6/3/2022 - Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro (Mineiro - 1ª Fase)

2/4/2022 - Atlético-MG 3 x 1 Cruzeiro (Mineiro - Final)

13/2/2023 - Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG (Mineiro - 1ª Fase)

3/6/2023 - Cruzeiro 0 x 1 Atlético-MG (Brasileirão)

22/10/2023 - Atlético-MG 0 x 1 Cruzeiro (Brasileirão)

3/2/2024 - Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro (Mineiro - 1ª Fase)

