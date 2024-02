Fla mantém Vasco freguês, mas tem freguesia diante do Flu, rival de domingo

22/5/2021 - Flamengo 3 x 1 Fluminense (Carioca - Final)

4/7/2021 - Flamengo 0 x 1 Fluminense (Brasileirão)

23/10/2021 - Fluminense 3 x 1 Flamengo (Brasileirão)

6/2/2022 - Flamengo 0 x 1 Fluminense (Carioca - 1ª Fase)

30/3/2022 - Flamengo 0 x 2 Fluminense (Carioca - Final)

2/4/2022 - Fluminense 1 x 1 Flamengo (Carioca - Final)

29/5/2022 - Fluminense 1 x 2 Flamengo (Brasileirão)

18/9/2022 - Flamengo 1 x 2 Fluminense (Brasileirão)

8/3/2023 - Flamengo 1 x 2 Fluminense (Carioca - 1ª Fase)

1/4/2023 - Flamengo 2 x 0 Fluminense (Carioca - Final)

9/4/2023 - Fluminense 4 x 1 Flamengo (Carioca - Final)

16/5/2023 - Fluminense 0 x 0 Flamengo (Copa do Brasil - Oitavas)

1/6/2023 - Flamengo 2 x 0 Fluminense (Copa do Brasil - Oitavas)

16/7/2023 - Fluminense 0 x 0 Flamengo (Brasileirão)

11/11/2023 - Flamengo 1 x 1 Fluminense (Brasileirão)



Flamengo x Vasco

15 jogos

11 vitórias do Flamengo

2 empates

2 vitórias do Vasco

29 gols do Flamengo

15 gols do Vasco

17/8/2019 - Vasco 1 x 4 Flamengo (Brasileirão)

13/11/2019 - Flamengo 4 x 4 Vasco (Brasileirão)

22/1/2020 - Vasco 0 x 1 Flamengo (Carioca - 1ª Fase)

10/10/2020 - Vasco 1 x 2 Flamengo (Brasileirão)

4/2/2021 - Flamengo 2 x 0 Vasco (Brasileirão)

15/4/2021 - Flamengo 1 x 3 Vasco (Carioca - 1ª Fase)

6/3/2022 - Flamengo 2 x 1 Vasco (Carioca - 1ª Fase)

16/3/2022 - Vasco 0 x 1 Flamengo (Carioca - Semifinal)

20/3/2022 - Flamengo 1 x 0 Vasco (Carioca - Semifinal)

5/3/2023 - Flamengo 0 x 1 Vasco (Carioca - 1ª Fase)

13/3/2023 - Flamengo 3 x 2 Vasco (Carioca - Semifinal)

19/3/2023 - Vasco 1 x 3 Flamengo (Carioca - Semifinal)

5/6/2023 - Vasco 1 x 4 Flamengo (Brasileirão)

22/10/2023 - Flamengo 1 x 0 Vasco (Brasileirão)

4/2/2024 - Vasco 0 x 0 Flamengo (Carioca - 1ª Fase)

Botafogo x Flamengo

15 jogos

3 vitórias do Botafogo

1 empates

11 vitórias do Flamengo

11 gols do Botafogo

24 gols do Flamengo

10/11/2018 - Botafogo 2 x 1 Flamengo (Brasileirão)

26/1/2019 - Botafogo 1 x 2 Flamengo (Carioca - 1ª Fase)

28/7/2019 - Flamengo 3 x 2 Botafogo (Brasileirão)

7/11/2019 - Botafogo 0 x 1 Flamengo (Brasileirão)

7/3/2020 - Flamengo 3 x 0 Botafogo (Carioca - 1ª Fase)

23/8/2020 - Flamengo 1 x 1 Botafogo (Brasileirão)

5/12/2020 - Botafogo 0 x 1 Flamengo (Brasileirão)

24/3/2021 - Botafogo 0 x 2 Flamengo (Carioca - 1ª Fase)

23/2/2022 - Botafogo 1 x 3 Flamengo (Carioca - 1ª Fase)

8/5/2022 - Flamengo 0 x 1 Botafogo (Brasileirão)

28/8/2022 - Botafogo 0 x 1 Flamengo (Brasileirão)

23/5/2023 - Botafogo 0 x 1 Flamengo (Carioca - 1ª Fase)

30/4/2023 - Flamengo 2 x 3 Botafogo (Brasileirão)

2/9/2023 - Botafogo 1 x 2 Flamengo (Brasileirão)

7/2/2024 - Flamengo 1 x 0 Botafogo (Carioca - 1ª Fase)

Botafogo x Fluminense

15 jogos

4 vitórias do Botafogo

3 empates

8 vitórias do Fluminense

10 gols do Botafogo

16 gols do Fluminense

6/10/2019 - Botafogo 0 x 1 Fluminense (Brasileirão)

9/2/2019 - Fluminense 3 x 0 Botafogo (Carioca - 1ª Fase)

5/7/2020 - Fluminense 0 x 0 Botafogo (Carioca - Semifinal)

24/7/2020 - Fluminense 1 x 0 Botafogo (Amistoso)

4/10/2020 - Botafogo 1 x 1 Fluminense (Brasileirão)

24/1/2021 - Fluminense 2 x 0 Botafogo (Brasileirão)

17/4/2021 - Fluminense 1 x 0 Botafogo (Carioca - 1ª Fase)

10/2/2022 - Fluminense 2 x 1 Botafogo (Carioca - 1ª Fase)

21/3/2022 - Botafogo 0 x 1 Fluminense (Carioca - Semifinal)

27/3/2022 - Fluminense 1 x 2 Botafogo (Carioca - Semifinal)

26/6/2022 - Botafogo 0 x 1 Fluminense (Brasileirão)

23/10/2022 - Fluminense 2 x 2 Botafogo (Brasileirão)

29/1/2023 - Fluminense 0 x 1 Botafogo (Carioca - 1ª Fase)

20/5/2023 - Botafogo 1 x 0 Fluminense (Brasileirão)

8/10/2023 - Fluminense 0 x 2 Botafogo (Brasileirão)