Botafogo perde duelo das SAF para o Vasco e ensaia novo fiasco

Era o duelo das SAF no campeonato carioca, o Botafogo, à frente na classificação, recebeu o Vasco no Estádio Nilton Santos, o "Engenhão" com seu "tapetinho". E os botafoguenses voltaram a perder de quatro.

Após as derrotas de 4 a 3, com viradas, para Palmeiras e Grêmio, que fizeram o time perder um título brasileiro "ganho", os vascaínos fizeram 4 a 2, também saindo atrás no placar. O resultado deixa os alvinegros perto de mais uma eliminação precoce no Estadual.

Os jogadores do Botafogo vestiam uniforme amarelo e preto que lembrava o Volta Redonda. Foi o time da Cidade do Aço que tirou os botafoguenses das semifinais no Carioca de 2023, por sinal.