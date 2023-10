Os cerca de 20 mil ingressos disponibilizados para a torcida do Fluminense no setor Sul do Maracanã foram comprados rapidamente na segunda-feira. A fila na disputa por eles chegou a 150 mil pessoas.

Já os hinchas do Boca Juniors também terão aproximadamente 20 mil bilhetes, no setor Norte do estádio. Eles começaram a ser vendidos neste sábado, com prioridade para os sócios, que certamente consumirão todos.

