Endrick, novo demais para ser hipótese, velho demais para ficar com a gente

Entre dançarinas loiras que deixavam no ar se tiveram ou não momentos íntimos com Ronaldo e Neymar dançando Beyoncé para vender presunto no intervalo dos jogos da seleção que ele mesmo defendia, tentativas de reinaugurar a imagem pretendida para a estrela do jogo. Sempre tentando "não perder a alegria, a brasilidade", aquilo que o Robinho tentou ser na entressafra entre os dois gênios. Mas o mundo está mais acelerado, tenso e desconcentrado. E mais inquisitório e convicto de que sabe mais do que sabe. E adicto de redes sociais que, passado o tema do dia, precisa de outro tema pro dia que chega. Não é tão novo, mas nunca foi tão eloquente.

Endrick se esforça para desdizer Neymar. Ninguém precisa falar assim, explicitamente, mas um Papa chega ao Vaticano para "corrigir" os excessos do anterior. Já vaticinou que detesta balada, a camisa passou a ser por dentro do calção, o penteado emula um descaso vintage com o tema e, em campo, tenta mostrar respeito com todos, fugir de confusões e provar que tem compromisso coletivo e defensivo, tudo que ficou na cabeça das pessoas que Neymar não é. Nas entrevistas, dá sinais de que estudou o passado da bola. É criticado por "excesso de mídia training", mas quem deixaria o moleque desprotegido? Dançar em comercial de presunto, hoje, é diferente do que era doze anos atrás. Ficamos ainda mais caretas.

Endrick vai para Madrid, onde vive Vini Jr, alvo de sistemáticas ofensas raciais. Terá quinze anos para se habituar a críticas maldosas, ataques descompromissados, ao modelo insustentável de comunicação no qual estamos enfiados, onde a maior parte do público já não distingue jornalismo de opinião ou fotografia de inteligência artificial. Ele parte com um pouco de peso na bagagem, essa preocupação de se manter infalível, desviar de ter opiniões enfáticas sobre religião, sexo ou a Amazônia, mas, ao mesmo tempo, ter alguma opinião sobre tudo e que caia bem para todos. Esse outro jogo é enlouquecedor e já o queremos com performance. Faltam ao menos quinze anos de carreira, quase o dobro de sua idade até aqui. Querer o Endrick de verdade não é o mesmo que pedir um Neymar de mentira.

O tal do Neymar hipotético, aquele que não seria tragado pelas distrações e ganâncias de seus chegados, inclusive paternos. Assim como há o Ronaldo hipotético, que acharia a perfeita medida da explosão atlética extraordinária, suficiente para ser um Fenômeno, mas não a ponto de estourar os alicerces de sua composição física. O Endrick é novo demais para ter uma versão hipotética, mas a gente pensa no que vai ser dele e de seu exército de pessoas prontas para protegê-lo de um futebol e um mundo implacáveis. Especial na condução da bola, veloz, inteligente, violento nas chegadas nos zagueiros, finalizador absurdo e um tanto mais: Endrick vai morar em Madrid.

Esse mundão acelerado e desconcentrado vai precisar lembrar de uma certa semana com gols em Wembley e no Bernabeu, de um 2023 em que ele decidiu ganhar praticamente sozinho um campeonato brasileiro e de uma alegria, uma mágica, que acaba cedo porque somos duros, mas que deixa na terra uma semente. Já nasceu aquele que daqui alguns anos terá uns 16, 17, e estará pronto para desdizer Endrick e refazer a imagem do jogador brasileiro ideal.