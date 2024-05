Onde vai passar Cruzeiro x Universidad Católica-EQU? Como assistir ao vivo

O Cruzeiro encara a Universidad Católica-EQU hoje (30), às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela 6ª rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana. O Paramount+ (streaming) transmite o jogo ao vivo.

O Cruzeiro busca garantir a vaga direta para as oitavas de final. Com 9 pontos, a equipe comandada por Fernando Seabra precisa vencer a partida, já que os visitantes lideram a chave com 11 pontos.

Se tropeçar, os mineiros terão que participar da repescagem. O confronto será contra um dos times que ficaram em terceiro lugar na fase de grupos da Copa Libertadores.