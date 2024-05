Fumus de rolo

POR LUIZ GUILHERME PIVA



Era um ermo, um abandono, uma roça em que ninguém chegava, ninguém nem conhecia.



Mas tinha jogo todo domingo.



Quantos quisessem para cada lado. Correndo, tropeçando, trombando.



A tarde inteira, sem parar.



Magrelos, desdentados, velhos, meninos, calças compridas, umbigos pontudos, o sol em cataratas, o capim em labaredas.



Aquilo até ondulava a vista.



A fraqueza sempre baixava num ou noutro, às vezes em vários. E eles caíam, murchos, desmilinguidos.



Mas era normal. O jogo seguia.



Os que só assistiam, de cócoras, sob a nuvem dos cigarros de palha, faziam apostas, as notas casadas no chão: quantos desmaiariam, em que momento, quem seria o primeiro a cair, quantos voltariam pro jogo.



É que uns não acordavam logo, só à noite, sozinhos. Ficavam ali, dentro do campo, estirados.



Menos o goleiro. Alguns o carregavam pro mato atrás dos bambus das traves, e outro ia pro gol.



Tinha uns tão fracos que todo jogo caíam. Batata. Quase sempre depois de meia hora certinha do início.



Nem aceitavam apostas neles.



Mas tudo isso acabou.



Deu uma briga, teve até faca, não sei se morreu alguém. Mas acabou. Não tem mais pelada nem aposta.



Alguém descobriu que o velhinho que organizava os palpites e ganhava mais do que todos dava pinga por fora para quem cumprisse o combinado.



Um desmaio na hora certa valia quase um litro.



Da boa. Branquinha, branquinha.

____________________________

Luiz Guilherme Piva publicou "Eram todos camisa dez" e "A vida pela bola" - ambos pela Editora Iluminuras