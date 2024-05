Silvio Luiz, o único

Seu estilo debochado nunca foi estudado, sempre autêntico.

Ele era na mesa do almoço, no carro, no estúdio ou no estádio, exatamente o mesmo.

E um cara discretamente solidário, como deve ser a verdadeira solidariedade.

Tinha um jeito diferente de gostar e de demonstrar.

Quando não gostava era direto e fulminante.

Tombou como sonhou, de microfone em punho.