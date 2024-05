Um sonho de Antero Greco

Arregalei os olhos quando vi Carlos Alberto puxando uma fila e o doutor Sócrates encabeçando outra.

E atrás deles apareciam Brito, Piazza, Clodoaldo, Gerson, Tostão, Pelé, Oscar, Luizinho, Cerezo, Falcão, Serginho.

Meu coração disparou. "Será que eles vão se enfrentar?", me questionava. "A turma do tri de 70 contra o time do Telê?"

Mal deu tempo de esfregar os olhos e lá estavam Carlos Alberto e Sócrates trocando flâmulas (uma da CBD e outra da CBF) e vendo a moedinha subir.

Na beira do gramado, Zagallo com suas costeletas esbranquiçadas abraçava Telê Santana, com suas suíças grisalhas e já mascando palitinho para disfarçar a tensão.

Os dois se conheciam de longa data: Zagallo era ponta-esquerda do Botafogo, Telê, ponta-direita do Fluminense, em duelos que travaram nos anos 60.