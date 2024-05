Camisa joga? Na Itália ainda joga

E passou a defender a vantagem com estoicismo para fazer valer a força da camisa campeoníssima da Juve, duas vezes campeã mundial, outras duas da Champions, 36 títulos italianos, além de tantas outras copas e supercopas que no total chega a 71 taças.

Não pesa na hora de decidir?

Pesa.

E para não deixar dúvidas, depois de ser muito pressionada, apesar de seu goleiro Perin ter sido acionado apenas uma vez, e nos acréscimos, embora tenha levado uma bola no poste, também a Juve mais para o fim do jogo teve pênalti não marcado (o que é raro em jogo de grande contra menor), gol anulado por milímetros e uma bola no travessão.

Para erguer a 15ª Copa Itália, a 72º taça.

A Atalanta perdeu sua quinta decisão seguida de Copas e terá a taça da Liga Europa para conquistar seu segundo troféu, só que contra o fenomenal Bayer Leverkusen.