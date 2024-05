Danubio à prova de Furacão

Sabedor de que não haverá rodada do Brasileirão no próximo fim de semana (nem no outro), Cuca escalou o melhor time possível do Furacão para enfrentar o Danubio uruguaio, na Baixada, para manter os 100% na Copa Sul-Americana.

E o começo do jogo foi delicioso, com os paranaenses evoluindo no gramado e dando a sensação de que logo abriria o placar.

Pablo, por exemplo, teve a mais clara das chances em lançamento primoroso de Erick e mandou por cima, aos 17 minutos.