Se não é em Barueri, pode cobrar

Ainda antes do fim do primeiro tempo, pênalti daqueles que o zagueiro está de costas e a bola bate no braço aberto para Gustavo Gómez fazer 2 a 0 e o Palmeiras ir tranquilo para o intervalo.

Entregues, aos equatorianos só restava evitar uma goleada porque os alviverdes voltaram mal-intencionados para o segundo tempo.

Pena que Endrick se machucou e teve de sair, trocado por Raphael Veiga, aos 59, exatamente quando ele e Estêvão brindavam o público com dribles pra lá e pra cá.

Pior ainda aconteceu aos 64, quando Diaz cortou Gustavo Gómez na lateral, invadiu a área, driblou Zé Rafael e diminuiu para 1 a 2 o placar.

Rony e Mayke nos lugares de Flaco López e Estêvão, aos 69, para evitar surpresas desagradáveis.

Logo o Palmeiras reequilibrou as coisas e, longe de Barueri, voltou a jogar com segurança.