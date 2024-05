Antero Greco, o cavalheiro

Gargalhada solta, ele e o Amigão protagonizaram as cenas mais deliciosas do SportsCenter no Brasil, na América e no planeta.

Perto de completar apenas 69 anos, Anterito vai-se embora e deixa uma história de dignidade e competência para o jornalismo brasileiro. Além de bom-humor.

Muito triste.

Este texto que eu jamais quis escrever acabou misteriosamente publicado aqui ontem por volta das 21 horas.

Eu havia preparado uma despedida ao amigo querido sem a pretensão de fazer seu obituário, cerca de 60 minutos antes.

Era apenas um carinho entristecido com ele vivo, mesmo que já sem retorno.