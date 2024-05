Premier League: pra tudo terminar na terça-feira?

O segundo tempo foi eletrizante, com o Arsenal ameaçando fazer o segundo gol, mas parando no goleiro Onana, principalmente em arremate brutal de Martinelli.

Se o City só empatar com o Tottenham ficará com o mesmo número de pontos do Arsenal, mas com três gols a menos no saldo, o critério de desempate.

O que fará da última rodada, com Arsenal e City recebendo Everton e West Ham, duas lutas por goleadas, principalmente para os Citizens, é claro, em missão quase impossível.

Derrota do City dará praticamente o título aos Gunners que o buscam há 20 anos.

Vitória do time de Guardiola, ao contrário, significará na prática o inédito tetracampeonato inglês em mais de 130 anos de torneio.

Uma terça-feira imperdível para quem curte o melhor campeonato nacional do planeta, com o Arsenal torcendo por dois resultados para botar a mão na taça.