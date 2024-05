Deus e o diabo no campo de futebol

O vivido no Santiago Bernabéu faz pensar que o Real Madrid tem pacto com o demo



Nem todos sabem, mas, na história da filmografia nacional, há um filme de 1964, dirigido por Glauber Rocha, considerado marco do cinema novo, cujo título é "Deus e o diabo na terra do sol".

Sem que o jogo de volta da semifinal da Champions, entre Real Madrid e Bayern Munique, tenha nada a ver com o filme, aqui se toma emprestado o título para comentar o que aconteceu no Santiago Bernabéu na última quarta-feira, 8 de maio: o dia em que se revelou ser mentira a preferência dos deuses dos estádios pelo clube merengue, quase 15 vezes campeão continental, nove Orelhudas a mais que os bávaros, os segundos maiores vencedores.

Assinantes leem mais aqui.