Flamengo faz Corinthians pagar pelo que não fez

O Corinthians pagaria pelo que não fez sob o comando de Tite, xodó corintiano?

Tudo indicava, porque cinco minutos depois do gol de Pedro ao receber de Lorran em passe entre as pernas de Gustavo Henrique, Cebolinha exigiu a quinta defesa difícil de Carlos Miguel.

Acontecia o que se convencionou chamar de massacre no gramado do Maracanã, na exata dimensão da diferença entre os dois times e entre a dos dois clubes mais populares do Brasil, um com a vida financeira em dia e o outro devendo dois bilhões de reais.

A parada técnica no meio do primeiro tempo teve o sabor de oásis para os paulistas, que poderiam respirar e ouvir de António Oliveira, provavelmente, para que não se metessem à bestas e "recuassem os arfes para evitar a catastre", máxima de Neném Prancha que português deve ter aprendido pois está há tempo no país.

Aos 41 minutos Fagner perguntava ao assoprador de apito quanto tempo faltava para acabar, louco para chegar o intervalo só com 1 a 0, logo depois de Lorran se atrapalhar diante de Carlos Miguel e desperdiçar o 2 a 0.

Com três zagueiros, mas sem Raniele, suspenso, na proteção da zaga, o Corinthians não acertava três passes seguidos, mas terminou os 48 minutos iniciais como havia começado, assustando, de leve, o rival na bola aérea.