A desfaçatez de Robinho

As "provas" que Robinho diz ter constam do processo que o condenou e as contradições dele são tantas que seria ocioso reproduzir, porque inúteis perante três instâncias judiciais italianas.

A descontextualização que alega das revelações da reportagem do UOL Esporte, "Os grampos de Robinho", feita por Adriano Wilkson e Janaina Cesar, morre em suas primeiras desculpas.

Nas gravações ele diz que a vítima estava tão bêbada que não o reconheceria; na entrevista alega que o sexo oral que fizeram foi consentido e que ela estava em pleno domínio de suas ações.

Diz ele também que ela mandou mensagem dizendo que esperaria sua mulher ir embora para se aproximar, quando a mensagem e de um de seus parceiros para a vítima.

Quando Robinho alega ter sido condenado por ser negro, argumento que no mais das vezes faz sentido, fica claro o quanto recebeu instruções, porque só agora esgrime a ponderação.

Em entrevista ao UOL, para o repórter Eder Traskini, três anos atrás, ele disse confiar na Justiça italiana.