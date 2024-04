Pelo mundo: meias de Dorival decidem, e atacantes encaram semana decisiva

Bruno mantém Newcastle na briga

A vitória do Newcastle sobre o Fulham, no sábado (6), foi fundamental para manter o time de Eddie Howe na briga pelo sexto lugar, que garante a disputa de uma competição europeia na próxima temporada. E Bruno Guimarães, um dos principais jogadores do clube, teve papel crucial: ele aproveitou o rebote de um cruzamento para fazer o único gol do confronto.

Com o resultado, o Newcastle chegou a 47 pontos e ocupa o oitavo lugar, um atrás do West Ham, sétimo, e com dois a menos que o Manchester United, sexto.

Paquetá voltou a jogar bem pelo West Ham Imagem: West Ham United FC/Getty Images

Paquetá comanda virada do West Ham

Outro time na briga pela sexta posição, o West Ham contou com boa atuação de Lucas Paquetá para virar contra o Wolverhampton: 2 a 1 no campo do rival. O brasileiro marcou de pênalti o primeiro gol dos visitantes, para empatar a partida naquele momento. Foi o oitavo gol de Paquetá na temporada — ele também tem sete assistências.