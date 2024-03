Data Fifa apresenta Endrick, dá vida a James e mantém espanhol invencível

O Canadá está no Grupo A, com Peru, Argentina e Chile. Já a Costa Rica será o adversário do Brasil na estreia, pelo Grupo D; Colômbia e Paraguai completam a chave.

Robert Lewandowski em ação pela Polônia Imagem: Visionhaus/Getty Images

Lewa e Kvara na Eurocopa

As três últimas participantes da Eurocopa também foram conhecidas na terça-feira: Geórgia, Polônia e Ucrânia venceram os playoffs e garantiram um lugar no maior torneio de seleções do continente.

Com as classificações definidas, o campeonato — que será disputado na Alemanha — terá a participação de Robert Lewandowski, artilheiro do Barcelona, e de Khvicha Kvaratskhelia, estrela do Napoli. Grécia, País de Gales e Islândia foram as seleções derrotadas nas finais da eliminatória.