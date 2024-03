Brasileiros pelo mundo: como jogaram os convocados da 1ª lista de Dorival

Vini Jr. (ponta, Real Madrid) - O principal jogador da lista de Dorival foi protagonista em seu retorno ao estádio Mestalla: marcou os dois gols do Real Madrid no empate por 2 a 2 com o Valencia e comemorou o primeiro com os punhos fechados e levantados. Uma imagem que já nasceu histórica.

Rodrygo (atacante, Real Madrid) - Teve atuação discreta, mas foi importante na jogada do primeiro gol marcado por Vini. Movimentou-se pelas duas pontas do ataque do Real Madrid, mas não conseguiu encontrar espaços para finalizar uma única vez.

Savinho (ponta, Girona) - Foi o melhor do ataque do Girona na derrota por 1 a 0 para o Mallorca. Apesar da derrota, mostrou boa movimentação ofensiva e velocidade no contra-ataque. Teve a chance de empatar o jogo, mas um chute na pequena área acabou bloqueado pela defesa



Cinco não jogaram

Richarlison está machucado e luta para se recuperar Imagem: Paul Ellis/AFP

Dentre os 19 jogadores que atuam na Europa, cinco não entraram em campo depois da convocação: Marquinhos (PSG), Richarlison (Tottenham) e João Gomes (Wolverhampton) estão machucados e têm sido monitorados pela CBF. Por enquanto, não há expectativa de corte.