Três boas novidades e três ausências na primeira lista de Dorival Júnior

Não é a primeira vez que Wendell é convocado pela seleção principal — ele já foi chamado por Tite em 2016, quando ainda jogava no Bayer Leverkusen, mas não jogou.

Hoje no Porto, o ex-jogador do Grêmio vive boa fase: melhorou defensivamente e manteve a qualidade no ataque, tornando-se um jogador importante no esquema do técnico Sérgio Conceição.

Contra o Arsenal, na Champions League, ele ficou frente a frente com Bukayo Saka, estrela do clube londrino e da seleção inglesa. O brasileiro anulou o ponta rival, no que pode ser uma prévia do confronto em Wembley.

Maestro do meio-campo do Fulham, Andreas ganha nova chance Imagem: Ryan Pierse/Getty Images

Andreas Pereira - meio-campista, Fulham

Andreas também não é um estreante, pois esteve em dois amistosos logo depois da Copa do Mundo de 2018. O jogador do Fulham recusou mais de uma vez o chamado da seleção da Bélgica (país onde nasceu), para poder defender a amarelinha.